Добро пожаловать на сайт ремонт компьютеров и сервиса FixComputer!

У нас вы можете в онлайне заказать выезд мастера на дом, ознакомится с ценами или задать любые интересующие вас вопросы по нашему телефону.

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Быстрое решение - скорая компьютерная помощь

После вашего звонка мастер тут же выезжает на место. Вам не придется долго ждать: помощь прибудет максимально быстро - в течение 1 часа. Специалист бесплатно проведет диагностику и при возможности, на месте устранит неисправность или расскажет, какие детали требуют замены, предоставив простой и понятный план скорого решения проблемы.

Полный комплекс услуг

Персональный компьютер или ноутбук, проблемы с антивирусом или проблемы с интернетом - Fix Computer приходит на помощь в абсолютно любой ситуации.

Мастерская оперативно проведет все требуемые работы, если вы нуждаетесь в масштабной помощи: заменить вышедшие из строя детали, отремонтировать ноутбук, восстановить операционную систему и данные на жестком диске, установить необходимое программное обеспечение и обновить текущее.

Выезд мастера в пределах Москвы - бесплатно!

Наш телефон:

8(499)322-75-12

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Недорогой ремонт компьютеров на дому

Всегда низкие цены.

У нас нет наценки на детали при ремонте компьютеров.

Бесплатный выезд и диагностика на дом или в офис.

Чтобы оценить привлекательность предложения, посмотрите прайс-лист. Помните, что при заказе компьютерных услуг, диагностику вы получаете в подарок.

Вы - сторонник надежных решений? Предпочитаете доверять специалистам? У вас серьезная проблема и нужна квалифицированная компьютерная помощь?

Профессиональный компьютерный сервис

Почему лучше обратиться к профессионалу?

Потому что за ним не придется переделывать работу: получив качественный ремонт компьютера один раз, вы на долгое время забудете о неприятностях подобного рода, и будете спокойно работать и отдыхать.

В сервисном центре работают только профильные специалисты с солидным опытом, знающие лучшие пути решения ваших проблем: наиболее быстрые, простые и недорогие.

Хотите быть уверены в результате? Предпочитаете заплатить один раз, а не ждать повтора проблемы?

Компьютерная помощь на дому с гарантией

Обращаясь в компьютерный сервис Fix Computer, вы получаете четкую уверенность в будущем: гарантия государственного образца защищает вас от трат на повторный ремонт. В случае, если неполадка повторится, специалисты компьютерного центра решат проблему бесплатно.

Гарантия на работы и комплектующие - до 2-ух лет.

Бесплатный выезд мастера на дом в г. Москва

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